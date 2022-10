Boban: «Il Milan può vincere a Zagabria anche se venderà cara la pelle…». Le parole dell’ex rossonero sulla sfida di Champions League

Zvonimir Boban ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport di Radio Rai della sfida di Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«La squadra può vincere a Zagabria, la qualità è dalla parte dei rossoneri anche se la Dinamo venderà cara la pelle e non sarà semplice. Non lo sarà nemmeno per me perché sono due società in cui sono cresciuto e che amo. Il Milan abbia già impostato tante cose per ridurre il gap con le altre squadre d’Europa. Molto dipenderà dalle questioni societarie e quanta voglia c’è di investire per tornare grandi».