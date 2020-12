Boateng sul Milan: «Sono felicissimo, era ora. Ibra ancora decisivo? Non mi stupisce»

Il centrocampista del Monza Kevin-Prince Boateng ha parlato del Milan e del momento magico vissuto dai rossoneri

Kevin-Prince Boateng, centrocampista del Monza ed ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del Milan e del momento d’oro vissuto dal Diavolo:

«Sono felicissimo, era ora che tornasse l’entusiasmo fra i tifosi. Da troppo si parlava dell’altra squadra di Milano. Ibra ancora decisivo a 39 anni? Non mi stupisce, da lui ho imparato la voglia di vincere anche in allenamento. Non è mai contento, quando a Milanello sbagliava un passaggio, come a rimproverare se stesso urlava ‘Zlataaaann’. Si immagini cosa gridava agli altri».