 Boateng e il derby fisico in Spagna: «Ci siamo picchiati»
Boateng e il derby fisico in Spagna: «Ci siamo picchiati a sangue». Clamoroso retroscena con l'ex Inter

24 minuti ago

Boateng, l’ex centrocampista rossonero racconta lo scontro violento con l’ex interista Marko Livaja a Las Palmas. Le dichiarazioni

Kevin-Prince Boateng, protagonista dello Scudetto 2011 con il Milan e giocatore con il quale ha collezionato 114 presenze, ha raccontato un retroscena che ha dell’incredibile, un vero e proprio derby fisico giocato in Spagna. Poco dopo l’addio al Milan, mentre era al Las Palmas, Boateng si scontrò violentemente con il suo compagno di squadra, l’ex attaccante nerazzurro Marko Livaja.

Boateng e lo scontro con Livaja

A fare la cronaca di quello scontro in salsa rossonerazzurra è stato lo stesso Boateng, nel podcast «Unscripted by Josh Mansour». La miccia si è accesa in allenamento: «io gli dico ‘Passala, smettila di essere egoista’. E lui mi risponde: ‘Stai zitto’». Nonostante un primo tentativo di chiarimento in cui Boateng aveva offerto aiuto a Livaja, la situazione è precipitata quando Livaja ha intimato all’ex rossonero di non parlargli più così.

L’escalation è stata violenta: «Poi ha aperto la porta con forza e me l’ha sbattuta in fronte. Mi sono tagliato e ho visto rosso, sono corso verso di lui e l’ho colpito sulla testa. Abbiamo iniziato a picchiarci». Boateng ha riportato ferite: «Mi ha colpito al labbro, che si è aperto e sanguinava. Ce le siamo date davvero…».

Lo scontro si è concluso in pochi minuti, lasciando entrambi seduti e pensierosi. La conclusione è stata matura: «Il giorno dopo l’ho abbracciato e gli ho detto: ‘Scusa, sono il più grande, non devo fare queste cose».

