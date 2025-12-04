Boateng, 15 anni fa il primo ruggito del “Boa”, l’ex Milan a segno contro il Brescia con Allegri in panchina

Boateng, il 4 dicembre 2010 il ghanese sbloccava il match dopo soli 4 minuti: un 3-0 firmato anche da Robinho e Ibrahimovic

Esattamente 15 anni fa, il 4 dicembre 2010, San Siro assisteva alla nascita di un nuovo idolo. Nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A contro il Brescia, Kevin-Prince Boateng realizzava il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Una rete che non fu solo una statistica, ma il manifesto del suo impatto devastante su quella stagione: inserimento perfetto e zampata vincente dopo soli 4 minuti di gioco per sbloccare il risultato e infiammare il pubblico.

Quella sera il Diavolo fu una macchina perfetta, capace di archiviare la pratica già nella prima mezz’ora di gioco. Sull’onda dell’entusiasmo generato dal vantaggio lampo del ghanese, arrivarono infatti le reti delle altre due stelle del reparto offensivo: prima Robinho e poi Zlatan Ibrahimovic fissarono il punteggio sul definitivo 3-0.

Una vittoria netta e spettacolare che lanciò quel Milan verso la cavalcata scudetto, con il “Boa” che da quella notte divenne un tassello imprescindibile dello scacchiere di Allegri.

