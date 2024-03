Biraghi a DAZN: «Barone rimarrà per sempre come Astori. Vogliamo onorarlo»

Biraghi ha parlato a DAZN prima di Fiorentina Milan: tutte le dichiarazioni nel pre-partita del match di Serie A

PAROLE – «Era come un padre per noi. I ricordi sono tanti, sono continui e lo saranno per sempre. Rimarrà per sempre come Davide per noi. Quando un uomo viene ricordato non morirà mai. Vogliamo onorarlo».

SE HA SENTITO PIOLI – «Si crea un legame indissolubile, ci sentiamo tuttora con quelli che c’erano quel giorno».

MORTE BARONE – «Sono momenti che toccano e che segnano il percorso di ognuno di noi. Si deve creare quell’unione che Joe voleva sempre. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile».