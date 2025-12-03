Bilancio Milan 2024/25: sale il costo storico di sei elementi chiave. Investimenti per oltre 80 milioni

Bilancio Milan, l’incremento del valore contabile di Chukwueze e Loftus-Cheek tra i dati più significativi dell’esercizio

Il bilancio dell’AC Milan per l’esercizio 2024/25 registra un aumento del costo storico di diversi calciatori, un dato che riflette gli investimenti e le operazioni di mercato completate dal club. L’incremento del valore contabile di sei giocatori porta il costo complessivo di questi elementi a una somma superiore agli 80 milioni di euro, sottolineando la politica di rafforzamento della rosa.

Bilancio Milan, sale il costo storico di sei elementi chiave

Tra i nomi con il costo storico più elevato si distinguono i due acquisti estivi provenienti dalla Premier League. Il valore di Samuel Chukwueze è fissato a 21.6 milioni di euro, mentre quello di Ruben Loftus-Cheek raggiunge i 19.2 milioni di euro. Entrambi i calciatori, pur essendo arrivati in tempi diversi, rappresentano due degli investimenti più onerosi e strategici della dirigenza.

Segue a ruota Tijjani Reijnders con un costo storico di 21 milioni di euro, cifra che conferma il grande sforzo economico fatto per assicurarsi il talento olandese in mezzo al campo. Anche l’attaccante belga Alexis Saelemaekers vede salire il suo costo a 7.8 milioni di euro, attestando la sua crescita nel club.

Nel reparto difensivo, si registra l’aumento del valore di Malick Thiaw, che raggiunge i 9.5 milioni di euro, ceduto questa estate al Newcastle. Infine, il giovane Alex Jimenez vede il suo valore contabile attestarsi a 5.5 milioni di euro. Questi aumenti di costo storico evidenziano la salute degli asset del club e l’attenzione alla valorizzazione del patrimonio tecnico.

