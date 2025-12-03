Bilancio Milan, novità sul costo di Tomori: l’ultima indiscrezione non lascia dubbi. I numeri

Bilancio Milan, il valore contabile di Fikayo Tomori non subisce variazioni: la crescita da 28 a 35 milioni si è arrestata

Il costo a bilancio del difensore centrale rossonero Fikayo Tomori per la stagione 2024/25 rimane stabile e non registra alcun incremento rispetto all’esercizio precedente (2023/24). Questa stabilità è un dato significativo che emerge dall’analisi contabile del club, dopo anni in cui il valore del calciatore aveva subito un aumento progressivo.

Bilancio Milan, invariato il costo di Tomori

Tomori, elemento cruciale della difesa milanista, era inizialmente entrato nei conti del club con una cifra di 28.78 milioni di euro. Negli anni successivi, attraverso gli ammortamenti e la rivalutazione contabile legata al suo rendimento e ai successivi rinnovi contrattuali, il suo valore a bilancio era arrivato a toccare la cifra di 35.29 milioni di euro. Questa crescita graduale, che riflette l’investimento e l’importanza del giocatore per la squadra, si è ora arrestata.

Il mantenimento del valore a 35.29 milioni di euro nel bilancio 2024/25 implica che, dal punto di vista puramente contabile, l’investimento sul difensore è considerato consolidato. Sebbene il costo a bilancio non aumenti, il valore reale e il peso tecnico di Tomori in campo restano fondamentali per le ambizioni del Milan. La dirigenza, in questo modo, ha gestito l’impatto economico del calciatore, un aspetto sempre cruciale per l’equilibrio finanziario del club. La stabilizzazione di questo costo contabile contribuisce alla solidità dei conti rossoneri in vista dei futuri impegni finanziari.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.