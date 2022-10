Bigon: «Torino-Milan? I rossoneri hanno pagato il doppio impegno»

Albertino Bigon, ex calciatore del Milan, ha parlato della sfida di ieri sera dei rossoneri di Pioli contro il Torino: le sue dichiarazioni

Ospite a Radio Anch’io lo sport, su Radio Rai, Albertino Bigon ha analizzato in questi termini Torino-Milan:

«Juric e i ‘suoi’ calciatori hanno avuto tutta la settimana a disposizione per preparare la partita contro il Milan. Sappiamo come Juric prepari le partite e lo sapeva anche Pioli che avrebbero messo in campo un grande ardore agonistico. Pur sapendo cosa lo aspettava, lui è maestro in questo, Pioli non è riuscito a controbattere la furia del Torino che ha dimostrato di esserci in campo dal primo all’ultimo minuto. Sono partite difficili per chi tre giorni dopo deve affrontare una partita europea importante. e la seconda stella per Milan e Inter rischia di diventare un’ossessione? Auguro loro di arrivarci prima di quanto accadde a me, che arrivai al Milan nel 1971 e aspettai otto anni la conquista della stella. Più fortunati furono i ragazzi arrivati dopo di me: De Vecchi, Novellino, Antonelli, Chiodi, lo stesso Franco Baresi. De Ketelaere e Kvaratskhelia sono i volti nuovi della Serie A, i giovani sotto osservazione: il primo non ha ancora confermato quanto di buono aveva messo in mostra prima di arrivare al Milan; il secondo, invece, appena tocca il pallone o fa gol oppure confeziona un assist. Entrambi sono l’immagine della situazione attuale di Milan e Napoli».