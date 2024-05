Allenamento Milan, personalizzato per 3 giocatori: il PUNTO da Milanello. Le ultime dall’infermeria rossonera verso il Genoa

Giornata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli, squadra a lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Genoa. La sfida contro i rossoblù andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 18:00.

Intanto Sky Sport fa il punto sull’infermeria: anche oggi hanno lavorato a parte Maignan e Loftus Cheek, insieme a loro anche Calabria, il quale non ci sarà contro i rossoblù perché squalificato.