Theo Hernandez Milan, l’assenza col Genoa fa rumore: era stato già “punito” da Fonseca una volta. E salta la festa… La situazione

Theo Hernandez con ogni probabilità sarà assente in Milan Genoa. Non sarà la prima volta che il francese non giocherà dall’inizio.

Come ricorda Gazzetta.it, infatti, era andato in panchina alla prima giornata di Serie A dopo la tournée e alla terza con la Lazio. In questa occasione fu “punito” da Fonseca per la pessima prestazione col Parma. Da quel momento in poi aveva sempre giocato titolare. Fino al Genoa, quando salterà pure la festa per i 125 anni del club rossonero.