Calabria Milan, c’è stato un confronto tra il capitano e Fonseca: il retroscena. E Maignan… Cosa è successo dopo la Stella Rossa

Calabria e Fonseca hanno avuto un confronto dopo la vittoria del Milan con la Stella Rossa. A rivelarlo è Manuele Baiocchini a Sky Sport.

Il capitano non dovrebbe partire titolare al posto di Theo Hernandez contro il Genoa. Intanto Maignan si è schierato apertamente con lui e i suoi compagni via Instagram, confermando indirettamente che il clima in casa rossonero non è sereno.