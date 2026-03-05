News
Biglietti Milan Udinese, aperta la vendita ai club: tutte le informazioni per la sfida della 32a giornata di Serie A
Il Milan ospiterà l’Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A. Si tratta dello scontro numero 109 tra le due squadre, con il bilancio che vede 48 vittorie rossonere, 23 successi bianconeri e 37 pareggi.
Biglietti per Milan-Udinese
I biglietti per il match sono disponibili su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket. Ecco le modalità di acquisto:
- Fase Abbonati: Gli abbonati alla stagione 2025/26 possono acquistare fino a 4 biglietti dai settori disponibili, con un listino dedicato, dalle 15.00 di martedì 3 marzo alle 23.59 di giovedì 5 marzo.
- Fase Milan Club: I membri del Milan Club possono acquistare fino a 4 biglietti inserendo il codice “Tessera Socio Milan Club” dalle 15.00 di mercoledì 4 marzo alle 23.59 di giovedì 5 marzo.
- Vendita Libera: A partire dalle 15.00 di venerdì 6 marzo, i biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento.
Prezzi e promozioni
I biglietti partono da 14€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.
Matchday Upgrades
Per rendere più speciale la tua esperienza a San Siro, sono disponibili i seguenti upgrade:
- Fast Track (da 5€): Accedi più rapidamente evitando le code.
- Casa Milan Hospitality Experience (38€): Pre-partita con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage.
- Sports Pub post-match access (10€): Vivi il post-partita in un pub in stile inglese all’interno di San Siro.
- Museum DJ Set (10€): Un DJ set dal vivo per prolungare l’emozione del match.
Biglietti per tifosi con disabilità
I biglietti per i tifosi con disabilità costano 25€, comprendendo il titolo d’accesso per il tifoso e l’accompagnatore maggiorenne. La vendita sarà disponibile nelle prossime settimane.
Club 1899 Premium Experience
Acquista biglietti Premium per vivere un’esperienza esclusiva a San Siro, con un servizio di ristorazione raffinato. Visita booking.acmilan.com per tutte le informazioni.
