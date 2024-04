Biglietti Milan Inter, settore ospiti sold-out: i nerazzurri annunciano il tutto esaurito. Il comunicato del club nerazzurro

Arrivano delle novità sui biglietti e in particolare sugli spettatori che saranno attesi a San Siro per il derby in programma lunedì sera alle ore 20:45 tra Milan ed Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. I tifosi nerazzurri si preparano ad assaltare il settore ospiti (secondo anello verde) e il club nerazzurro ha annunciato il sold-out:

COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti del settore ospiti (Secondo Anello Verde) per il derby Milan-Inter in programma il 22 aprile. Dallo scorso 12 marzo gli abbonati al Secondo Verde nella Serie A 23/24 – e successivamente tutti gli abbonati – hanno avuto la possibilità di acquistare i tagliandi per la stracittadina. Il sold-out del settore implica che non verranno attivate le successive fasi di vendita inizialmente previste».