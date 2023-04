Milan Femminile: in vendita i biglietti per il match contro la Juventus

Sono in vendita i biglietti per il match del Milan Femminile contro la Juventus di questo week-end. Le informazioni utili e i prezzi

Col morale alto per il bel successo nel Derby contro l’Inter, le rossonere sono pronte a rituffarsi in campionato per un nuovo appuntamento della Poule Scudetto. Come già accaduto due volte nella prima fase di Serie A Femminile, dopo l’incrocio contro le nerazzurre per il Milan di Maurizio Ganz sarà sfida alla Juventus. Un precedente di buon auspicio, che nella stagione regolare è risultato in due vittorie per Bergamaschi e compagne: 4-3 a Zanica e 2-1 a Vinovo. Raggiunto il terzo posto dopo i tre punti nell’ultima giornata, le rossonere vogliono cogliere un altro risultato importante e per farlo avranno bisogno del sostegno di tutti i tifosi rossoneri al PUMA House of Football. Si gioca domenica 30 aprile, calcio d’inizio alle 14.30.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Juventus al prezzo di 10€, gli Under 12 possono usufruire dell’ingresso ridotto a 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-JUVENTUS

DOMENICA 30 APRILE ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ – CLICCA QUI