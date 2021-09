Biglietti Champions Milan: nuovi prezzi in arrivo, le ultime

Tra poche ore il Milan comunicherà il nuovo listino prezzi sui biglietti Champions. Nel frattempo Milan Lazio…

Nelle prossime ore, al più tardi entro domani, il Milan comunicherà le modifiche relative ai biglietti per le partite di Champions League. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Il club di Via Aldo Rossi ha bloccato la vendita e sarebbe pronto a ridurre il costo notevolmente. Nel frattempo non si placa la passione del popolo rossonero. Si va verso il tutto esaurito, per la ripresa del campionato (Milan Lazio).