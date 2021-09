Biglietti Champions Milan: il club fa marcia indietro e i tifosi ringraziano

Biglietti Champions Milan: il club rossonero torna sui suoi passi e decide di modificare il listino prezzi. I tifosi ringraziano

Il Milan sospende la vendita dei biglietti, validi per il match contro l’Atletico Madrid in Champions: prezzi più bassi. Dopo le proteste per i costi eccessivi, il club interviene. L’AD Gazidis: «Se facciamo scelte discutibili, è nostro dovere ammetterlo ma le facciamo nell’interesse del club, ogni introito viene sempre reinvestito nel Milan».

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i tifosi hanno apprezzato il gesto di vicinanza, con un comunicato della Curva Sud.