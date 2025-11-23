Connect with us

HANNO DETTO

Biglia, clamoroso retroscena su Ibrahimovic: «Ecco cosa disse alla società dopo lo scoppio del Covid. E con Gabbia in allenamento...»

Esclusive HANNO DETTO

Caputi: «Il Milan lotterà per lo scudetto, derby di questa sera sostanzialmente alla pari. Decisivi gli innesti di Tare e Allegri. Mercato? Servirebbe una punta e forse un difensore. Su Thiago Silva...» - ESCLUSIVA

HANNO DETTO

Donadoni crede nel giocano Comotto, classe 2008: le sue dichiarazioni

HANNO DETTO

Ordine analizza il derby tra Inter e Milan! I rossoneri dovranno... L'analisi

HANNO DETTO

Modric Milan, Cosmi lo sceglie nel suo centrocampo ideale! Il commento

HANNO DETTO

Biglia, clamoroso retroscena su Ibrahimovic: «Ecco cosa disse alla società dopo lo scoppio del Covid. E con Gabbia in allenamento…»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Biglia

Biglia, ex centrocampista del Milan, ha svelato un clamoroso retroscena su Zlatan Ibrahimovic: aneddoto sullo svedese

L’ex centrocampista di Lazio e Milan, Lucas Biglia (oggi collaboratore tecnico all’Anderlecht), ha rilasciato un’intervista a Diretta.it, svelando alcuni aneddoti sul suo ex compagno di squadra, Zlatan Ibrahimović, e il suo carattere unico e esplosivo.

Ibrahimović E la sfida a Gabbia

Biglia ha raccontato un episodio significativo che coinvolse il giovane difensore rossonero Matteo Gabbia, evidenziando il metodo di Ibra per tirare fuori il meglio dai compagni:

PAROLE – «Una volta Ibra riprese Gabbia con forza dopo un errore, come era solito fare, e lui reagì. E Zlatan lo faceva proprio per far uscire il carattere dai suoi compagni di gioco. E dopo la risposta di Gabbia gli disse: “Ecco, questo volevo vedere da te».

Questo aneddoto sottolinea come la severità dello svedese fosse spesso un modo per stimolare la reazione e la crescita mentale dei giocatori meno esperti.

La reazione anti-crisi di Ibra

L’ex centrocampista argentino ha poi rivelato un episodio accaduto all’inizio della pandemia di Covid-19, quando il club iniziò a discutere la riduzione degli stipendi per affrontare la crisi finanziaria:

PAROLE – «Poco dopo il suo arrivo scoppiò la pandemia di Covid, e si iniziò a dire nel club che i salari dovevano essere ridotti. La sua reazione fu netta: “Io ho giocato nel Milan di Berlusconi, e non intendo rinunciare neanche a un euro. Per me potete anche fallire».

La risposta di Ibrahimović è la fotografia della sua mentalità intransigente e della sua totale fiducia nel proprio valore, rifiutando qualsiasi compromesso economico.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.