Ambrosini racconta la rissa tra Ibrahimovic e Onyewu! Le sue parole

L’episodio della rissa in allenamento tra l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimović e l’imponente difensore statunitense Oguchi Onyewu è ormai una leggenda di Milanello, raccontata in svariate versioni. A distanza di anni, però, un testimone oculare d’eccezione, Massimo Ambrosini, storico capitano dei rossoneri, ha svelato a Cronache di Spogliatoioun retroscena inedito che getta nuova luce sulla dinamica dello scontro.

L’episodio, avvenuto durante il riscaldamento, è stato descritto da Ambrosini come “molto brutta“. L’ex centrocampista ha spiegato che la tensione è montata progressivamente durante una semplice esercitazione: Onyewu era noto per il suo approccio “spigoloso” e tendeva ad andare “già forte“, mentre Ibra, pur essendo un giocatore competitivo, approcciava inizialmente l’esercizio “in maniera un po’ più serena“.

L’Astuzia di Ibra: Uno Stop Sbagliato “Apposta”

Il punto di rottura, secondo il racconto dettagliato di Ambrosini, non fu casuale. Dopo i primi contatti, l’orgoglio e la voglia di supremazia di Ibra hanno preso il sopravvento. “Alla terza Ibra sbaglia apposta uno stop,” ha rivelato l’ex capitano. Non un errore tecnico, ma una mossa deliberata per far finire il pallone “nei pressi del difensore per poi entrargli in maniera da killer, rischiando di fargli male.” Un dettaglio che conferma la mentalità spietata dell’attaccante.

L’intervento dei compagni fu provvidenziale per evitare il peggio. Alla domanda su chi avrebbe avuto la meglio nello scontro senza l’intervento di terzi, Ambrosini ha scherzato: “Non lo so, non lo so perché Onyewu era grosso (ride ndr.)”. Fortunatamente, i due atleti si sono talmente “avvinghiati” che non sono riusciti a sferrare alcun colpo.

L’Intervento dei Compagni e il Ruolo di Allegri e Tare

L’intervento di separazione fu estenuante, tanto che Ambrosini ricorda di aver provato, nel tirare su i due colossi, un dolore muscolare al braccio il giorno dopo. Nonostante la ferocia dell’episodio, la vicenda si concluse con la fine dell’allenamento. Dopo l’uscita dal campo, la tensione si è smorzata e “non è successo mai più nulla“.

