Biasin spiega: «Per una volta Allegri ha sbagliato nelle scelte iniziali. Leao? Ha limiti evidenti, ma senza di lui…»

Biasin ha analizzato negli studi di Pressing la sconfitta del Milan in casa della Lazio di ieri. Queste le sue dichiarazioni su Leao e Allegri

La sconfitta del Milan contro la Lazio continua ad alimentare il dibattito sulle prestazioni dei singoli giocatori rossoneri. Tra i più discussi c’è ancora una volta Rafael Leao, attaccante portoghese schierato titolare da Massimiliano Allegri nella gara dell’Olimpico valida per la 29ª giornata di Serie A.

Negli studi di Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il rendimento del numero 10 rossonero, invitando però a non attribuire all’esterno portoghese tutte le responsabilità della sconfitta.

Leao Milan, Biasin sottolinea l’importanza del portoghese

Secondo Biasin, Leao resta un giocatore fondamentale per il Milan, nonostante alcuni limiti evidenti nel suo modo di interpretare la partita. Il giornalista ha ricordato come negli ultimi anni l’attaccante portoghese abbia avuto un peso importante nei risultati della squadra.

BIASIN SU LEAO – «Leao ha dei limiti evidenti, ma ha anche tanti pregi. Senza Leao negli ultimi cinque anni il Milan avrebbe avuto la metà dei punti. Ha portato tanto pur con i suoi limiti. Contro la Lazio ha giocato male, ma non si può limitarci a dire che il Milan ha perso per colpa di Leao».

Lazio Milan, qualche dubbio sulle scelte di Allegri

Nel suo intervento, Biasin ha poi analizzato anche alcune decisioni tattiche di Allegri, suggerendo che qualcosa nelle scelte iniziali potrebbe non aver funzionato nella gara dell’Olimpico.

SCELTE TATTICHE – «Per una volta Allegri, che quest’anno non ha sbagliato quasi nulla, forse qualcosa ha sbagliato nelle scelte iniziali, come per esempio riproporre Pervis Estupinan, che contro la Lazio è stato impresentabile».

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