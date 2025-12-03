Biasin su Milan-Lazio: Allegri “Genio” del fallo tattico che manda all’aria il VAR. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale incandescente di Milan-Lazio e le polemiche arbitrali che ne sono scaturite sono stati al centro dell’editoriale di Fabrizio Biasin su Tuttomercatoweb.com. Il giornalista ha analizzato con tono provocatorio e pungente l’episodio del rigore negato e il ruolo chiave di Massimiliano Allegri nella gestione del caos in campo.

Il “Delirio Arbitrale” e il Rigore Mancato

Biasin ha subito puntato il dito sul momento di confusione generato dalla terna arbitrale e dal VAR. “E ovviamente parliamo di Milan-Lazio, del rigore che per fortuna non è diventato rigore e si è trasformato in un fallo che però non era fallo. Il solito casotto,” ha commentato il giornalista, evidenziando il cortocircuito decisionale e la difficoltà nel trovare una linea di giudizio univoca.

L’episodio ha rischiato di trasformarsi nell’ennesimo “delirio arbitrale” della giornata, ma è qui che, secondo Biasin, è entrato in gioco il genio del tecnico rossonero.

Allegri, l’Arma in Più: Espulsione Come Mossa Tattica

Secondo Fabrizio Biasin, Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese tornato alla guida del Diavoloanche grazie alla determinazione del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega di mercato, si è dimostrato l’arma in più del Milan con una mossa al limite del campo.

Il giornalista lo ha definito un “genio” per come ha saputo “spendere alla grande quel cartellino rosso”. Di fronte all’incertezza arbitrale su un possibile rigore, Allegri ha agito con una strategia precisa: “È andato dall’arbitro, gli ha fatto intendere che insieme agli amici del Var stava combinando un casino, ha incassato l’espulsione ma in contemporanea ha insinuato il dubbio.”

In un calcio sempre più condizionato dalle decisioni tecnologiche, l’intervento plateale di Allegri, sebbene sanzionato con l’espulsione, ha avuto l’effetto di “mandare all’aria” la decisione di fischiare il rigore, esercitando una pressione psicologica decisiva sulla terna. La capacità del mister di influenzare la partita non solo con la tattica in campo ma anche con la gestione emotiva degli eventi esterni, viene così elevata a manovra geniale.

