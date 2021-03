Biasin: «Il Milan può arrivare in Champions tranquillamente, vi dico come»

Biasin dice la sua sul cammino del Milan. La corsa Champions rossonera sarebbe senza dubbio alla portata per il noto giornalista sportivo

Biasin ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul cammino del Milan:

«Il merito del salto di mentalità è di Pioli e Ibrahimovic. Ibra non è uno che dice una cosa tanto per, può essere il motore per arrivare al suo obiettivo stagionale, che è la qualificazione alla Champions. Se il Milan ci riuscisse farebbe senz’altro il suo dovere».