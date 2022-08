Presente negli studi Mediaset, Fabrizio Biasin ha detto la sua sul pareggio tra Atalanta e Milan. Le parole

«Io sono d’accordo con Pioli, un pareggio a Bergamo non è mai un cattivo risultato, in questo momento stiamo parlando di un Milan che non è a posto ma sarebbe strano il contrario, ha bisogno di sistemarsi. Oggi ha giocato con 2-3 giocatori che non fanno parte dei titolari che alla prima hanno fatto bene ma oggi hanno deluso»