Bianchin si pronuncia su Jashari. E verso il Sassuolo dichiara che… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha dimostrato in occasione della rimonta contro il Torino di poter contare anche sulle risorse che partono dalla panchina. La gestione delle riserve e delle mezze ali è un punto cruciale per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, e le scelte fatte dal vice Landucci nell’ultima gara hanno fornito indicazioni chiaresulle attuali gerarchie del centrocampo rossonero.

Il giornalista Luca Bianchin, sulle colonne di gazzetta.it, ha analizzato l’utilizzo dei giovani mediani Samuele Ricci e Ardon Jashari, rivelando un importante sorpasso nelle preferenze.

Ricci: Dalla Delusione alla Prima Alternativa

Samuele Ricci, il giovane centrocampista italiano cresciuto nel Torino e approdato al Diavolo, sta vivendo un percorso fatto di alti e bassi e un apprendistato necessario al Milan. Bianchin nota come Ricci, sapendo di dover partire dalla panchina, avesse avvertito un po’ di delusione.

Tuttavia, il suo destino è cambiato rapidamente: “Quando Leao si è fatto male, però, Landucci lo ha chiamato. Ecco il primo segnale: Ricci è la prima alternativa per le mezze ali.” Questo non era affatto scontato, specialmente considerando che in panchina era presente anche Ardon Jashari. Ricci ha risposto con una buona partita e un impatto positivo (nonostante il gol mancato sulla respinta del portiere Israel), fornendo un’ottima prova di pronta reazione e professionalità.

Jashari Scalda i Motori: Pronto per il Sassuolo

L’altro giovane talento, Ardon Jashari, il centrocampista svizzero che ha giocato davvero bene in Coppa Italia contro la Lazio, sembra invece momentaneamente scivolato al secondo posto nelle preferenze per la subentrante in campionato.

Questo non significa che il suo momento non stia per arrivare. Bianchin è ottimista sul suo impiego: “Jashari? Si rivedrà presto, probabilmente già col Sassuolo“. Con l’assenza confermata di Leao e i problemi fisici che affliggono la rosa, Allegri dovrà necessariamente attingere a tutte le risorse disponibili.

La valutazione della crescita di questi giovani è fondamentale per il Direttore Sportivo, Igli Tare. Il dirigente albanese, attento alla valorizzazione dei talenti, può guardare con fiducia all’evoluzione di Ricci, ma anche monitorare Jashari, il quale si prepara a ritagliarsi un ruolo sempre più importante. La scelta di Allegri di affidarsi a Ricci come prima opzione nel momento di emergenza è un segnale forte sul potenziale del centrocampista italiano nel Milan del futuro.