Bianchi: «Pioli e Spalletti come me e Sacchi? Ecco cosa dico»

Ottavio Bianchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport dicendo la sua in vista del big match di domani sera tra Milan e Napoli:

Spalletti e Pioli come Bianchi e Sacchi: accostamento azzardato?

«Questi paragoni mi fanno sorridere, li lascio agli altri. Analizzare il passato così lascia il tempo che trova. Il lavoro che stanno facendo, comunque, è di valore. Sono riusciti a far esprimere le rispettive squadre in modo divertente ed efficace e in Italia non è così usuale».