Berlusconi ammette: «Il Milan è nel mio cuore, ecco cosa spero per domani»

Silvio Berlusconi ha ammesso, durante l’intervista a Sky, il grande legame con il Milan, sua squadra del cuore

A Sky, Silvio Berlusconi ha ammesso:

«Il Milan è la mia squadra del cuore, andavo a vedere le partite con mio papà, anche lui tifoso rossonero. Il Milan ce l’ho dentro da sempre. Se dovesse perdere il Milan sarei soddisfatto, ma la metà del cuore che tiene per il Milan sarebbe distrutta. Speriamo che si vada verso un punto a testa che non fa male a nessuno. Il Milan è legato alla figura di mio papà, a cui volevo un bene assoluto. Il Milan mi era nel cuore, il Monza mi piace, sono contento quando vince, ma non è ancora arrivato al cuore. Il Milan lo seguo sempre in televisione».