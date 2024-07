Calciomercato Milan, club già proiettato al futuro: cosa succede se parte Bennacer. lo SCENARIO

Calciomercato Milan, il club rossonero già proiettato al futuro: cosa succede se parte Bennacer. lo SCENARIO

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando le possibili uscite che potrebbero finanziare i prossimi colpi in entrata.

Il Diavolo avrebbe già un piano nel caso in cui Ismael Bennacer dovesse lasciare i rossoneri: con questo scenario il Milan acquisterebbe non uno ma due centrocampisti per completare la mediana di Fonseca.