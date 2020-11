Bergomi: «L’Inter se manca Lukaku non vince, il Milan senza Ibra sì»

Beppe Bergomi ha parlato del paragone tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, ecco chi manca di più tra i due fuoriclasse

Beppe Bergomi ha parlato nel corso della trasmissione Sky Sport Club del paragone tra i due club milanesi:

«L’Inter ha finito la scorsa stagione dopo tutti, ha avuto alcuni casi di Covid e questo la porta ad essere in difficoltà dal punto di vista fisico. Quella vista ieri ricalca quella dell’anno scorso. Ha fatto più punti fuori che in casa, e anche quest’anno. Manca anche Lukaku che per i nerazzurri è anche più importante di Ibrahimovic per il Milan. In Serie A chi va sopra 1.90 come Lukaku, Dzeko e ibra domina ed è determinante”Il Milan ha giocato e vinto senza Ibra. L’Inter senza Lukaku fa fatica».