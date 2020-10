Bergomi: «La sorpresa è Kjaer, al Milan non tiri mai in porta»

Kjaer: Beppe Bergomi, nel corso delle trasmissioni di Sky Sport, ha parlato della solidità difensiva del Milan

KJAER – Beppe Bergomi, nel corso delle trasmissioni di Sky Sport, ha parlato della solidità difensiva del Milan anche alla luce delle prestazioni del danese. L’ex difensore dell’Inter ha infatti elogiato il rossonero:

«La sorpresa del Milan è Kjaer, non pensavo potesse dare una solidità del genere alla difesa. La sensazione è che al Milan non si riesca mai a tirare in porta. Con la Roma ha preso tre gol, ma due su calcio d’angolo ed un rigore che non c’era».