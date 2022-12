Bergomi su Giroud: «Il Milan lo ha valorizzato e ora si sente un giocatore importante». L’ex giocatore neroazzurro ha parlato del rossonero

Ospite a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi è tornato a parlare di Giroud e di quello che sta facendo con la Francia ai Mondiali di Qatar.

Ecco le sue parole: «Mi aspettavo questo da Giroud, credo che sia perfetto per come gioca la Francia, forse più di Benzema. Riempie l’area di rigore e fa lavorare bene gli altri. Come diceva Pioli, Olivier mi sembra un ragazzo intelligente, lavoratore. È arrivato qui in una società che lo ha valorizzato e ora si sente un giocatore importante, e questo atteggiamento l’ha portato in Nazionale»