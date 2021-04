Bergomi: «Futuro Donnarumma? Vi dico cosa penso»

Beppe Bergomi ha rilasciato una breve dichiarazione in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, ecco le sue parole

Beppe Bergomi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole su Donnarumma:

«Già lo scorso anno mi ero espresso e dico: di un ragazzo come lui, che esordisce a 16 e a 21 anni può diventare già una bandiera del Milan, non ne faccio una questione di soldi, ma ne faccio una questione di appartenenza. Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma ha ancora tanti anni davanti per guadagnare e essere apposto. E’ una questione di scelta».