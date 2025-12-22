Bergomi a Radio Anch’io Sport: «Fullkrug utile, ma occhio ai numeri». C’è il dettaglio che non passa inosservato

Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato l’imminente arrivo di Fullkrug in rossonero: le sue dichiarazioni

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Beppe Bergomi ha analizzato il momento del Milan tra il mercato di riparazione e la recente delusione in Supercoppa Italiana. L’ex capitano dell’Inter e opinionista Sky ha espresso un parere equilibrato ma non privo di riserve sulle prossime mosse rossonere.

Bergomi, Füllkrug e il rebus tattico

Sull’imminente arrivo del centravanti tedesco, Bergomi ha sottolineato la potenziale utilità ma anche i limiti statistici:

Fisicità necessaria: «Può andar bene, anche se con questo sistema di gioco le due punte titolari sono Leão e Pulisic. Ma in certe partite può servire la sua fisicità».

Il nodo dei gol: Lo "Zio" ha però lanciato un monito sul rendimento recente del panzer: «Ha segnato solo tre gol nell'ultimo anno e mezzo».

Supercoppa: Il Napoli ha dominato

Analizzando il ko contro gli azzurri di Conte, Bergomi ha confrontato la gestione del Milan con quella dell’Inter di Cristian Chivu (subentrato a Inzaghi):