HANNO DETTO
Bergomi a Radio Anch’io Sport: «Fullkrug utile, ma occhio ai numeri». C’è il dettaglio che non passa inosservato
Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato l’imminente arrivo di Fullkrug in rossonero: le sue dichiarazioni
Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Beppe Bergomi ha analizzato il momento del Milan tra il mercato di riparazione e la recente delusione in Supercoppa Italiana. L’ex capitano dell’Inter e opinionista Sky ha espresso un parere equilibrato ma non privo di riserve sulle prossime mosse rossonere.
Bergomi, Füllkrug e il rebus tattico
Sull’imminente arrivo del centravanti tedesco, Bergomi ha sottolineato la potenziale utilità ma anche i limiti statistici:
- Fisicità necessaria: «Può andar bene, anche se con questo sistema di gioco le due punte titolari sono Leão e Pulisic. Ma in certe partite può servire la sua fisicità».
- Il nodo dei gol: Lo “Zio” ha però lanciato un monito sul rendimento recente del panzer: «Ha segnato solo tre gol nell’ultimo anno e mezzo».
Supercoppa: Il Napoli ha dominato
Analizzando il ko contro gli azzurri di Conte, Bergomi ha confrontato la gestione del Milan con quella dell’Inter di Cristian Chivu (subentrato a Inzaghi):
- Gestione del gruppo: A differenza delle critiche rivolte in passato a Inzaghi per l’uso dei soliti titolari, Bergomi loda Chivu per il tentativo di «coinvolgere tutti per far arrivare il gruppo in condizione».
- Fragilità difensive: Secondo Bergomi, il Milan ha pagato caro l’atteggiamento tattico: «Ha trovato un Napoli che ha messo a nudo le sue difficoltà a difesa aperta e che ha avuto una cattiveria agonistica superiore».