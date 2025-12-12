Berardi out, ma c’è un altro osservato speciale in casa Sassuolo: Allegri alza la guardia

Berardi resterà fermo ai box per Milan-Sassuolo, ma ci sarà un altro osservato speciale nella squadra di Grosso

Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo a San Siro in un match di campionato cruciale, ma i riflettori sono puntati anche sulle assenze che condizioneranno entrambe le formazioni. Tra le file dei neroverdi, la notizia più rilevante è l’infortunio che costringerà al forfait il loro capitano e uomo simbolo, Domenico Berardi.

L’Assenza di Berardi: Un Respiro di Sollievo a Milanello

L’esterno offensivo calabrese, Domenico Berardi, pilastro del Sassuolo e da anni punto di riferimento per gol e assist della formazione emiliana, non sarà della partita di domenica. La sua assenza toglie certamente una spina nel fianco all’allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, sa bene quanto le giocate e il feeling con il gol di Berardi possano essere determinanti contro le grandi squadre.

La sua indisponibilità, pur non risolvendo tutti i problemi difensivi del Milan, fornisce ai rossoneri un notevole vantaggio tattico, eliminando il principale terminale offensivo dei neroverdi e l’incubo di ogni retroguardia.

Occhio al Centravanti: Andrea Pinamonti è in Forma

Nonostante l’assenza illustre, Allegri non può permettersi distrazioni. C’è un altro attaccante del Sassuolo che il Milan dovrà tenere sotto stretta osservazione: Andrea Pinamonti.

Il centravanti italiano, noto per la sua fisicità e il suo lavoro d’area, sta vivendo un buon momento di forma e rappresenta ora la principale minaccia offensiva per la difesa del Diavolo. I numeri stagionali di Pinamonti lo confermano: ha già messo a segno 4 gol in questa edizione di Serie A, eguagliando il bottino del compagno di squadra Berardi. La sua presenza al centro dell’attacco del Sassuolo garantirà profondità e sarà un costante punto di riferimento per i centrocampisti, specialmente in assenza del capitano.

Per il Milan, che dovrà schierare una difesa concentrata per evitare le sorprese, sarà fondamentale limitare lo spazio d’azione di Pinamonti. Il club meneghino ha bisogno di solidità in vista degli impegni ravvicinati, a partire da questa sfida di campionato che precede la Supercoppa Italiana. La concentrazione di Allegri è alta: anche senza Berardi, il pericolo numero uno porta il nome del bomber altoatesino.