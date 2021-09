Berardi Milan: Carnevali apre alla cessione del campione d’Europa

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una breve dichiarazione a Tutticonvocati. Argomento: Domenico Berardi

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una breve dichiarazione a Tutticonvocati. Argomento: Domenico Berardi, oggetto desiderio del Milan per il fronte offensivo.

«Berardi via? Vinci un Europeo, ti confronti con campioni, puoi avere l’idea di cambiare. Noi disponibili a valutare come fatto con Loca, devono esserci le condizioni giuste per tutti, con lui non ci sono state, siamo dispiaciuti, ma anche felici che resti con noi».