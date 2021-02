Bennacer su Pioli: «Ci ha insegnato ad indossare questa maglia»

Intervistato dall’agenzia francese AFP, Ismael Bennacer ha così parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli al Milan

«Il mister sa come gestire il gruppo, ci è vicino, ci chiede sempre se siamo stanchi, se stiamo bene e così via. Ha portato quello spirito di squadra di cui forse non avevamo abbastanza prima, e ci ha insegnato come indossare questa maglia. È una bella sensazione questa».