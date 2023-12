Bennacer torna sull’infortunio: «Si impara a conviverci, non dura per sempre». Le parole del centrocampista

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Ismael Bennacer ha parlato del suo infortunio e del successivo percorso di riabilitazione. Le parole del centrocampista del Milan.

BENNACER – «Si impara a conviverci. Non è qualcosa che durerà per tutta la vita, lo spero. È anche per questo che cerco di cambiare un po’ aria, per pensare a qualcos’altro, per stare con la mia famiglia e i miei cari. Ci sarà un sacco di lavoro da fare dopo: prima del duro lavoro, è un momento in cui non posso fare praticamente nulla. Un po’ di lavoro sulla parte superiore del corpo, altrimenti non devo fare quasi nulla. Questa è la fase che mi spingerà a fare tutto il resto, il resto del recupero. Ho cercato di riposare, di pensare ad altro che non fosse quello»