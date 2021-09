Bennacer suona la carica: «Concentrati sul match di domani sera» – FOTO

Bennacer scalpita per la partita di domani sera tra Milan e Atletico Madrid in Champions League. Il messaggio del centrocampista

Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, Ismaël Bennacer ha voluto caricare la squadra in vista dell’impegno in Champions di domani sera contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista algerino non vede l’ora di scendere in campo.

Ecco il messaggio di Bennacer a tifosi e compagni verso la sfida di domani: «Concentrati sul match di domani sera».