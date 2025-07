Bennacer Milan, l’algerino chiave per Jashari? Offerta pesante sul piatto e ore concitate: addio dietro l’angolo

Bennacer Milan, il centrocampista algerino potrebbe finanziare definitivamente il colpo Jashari: ecco come

Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, continua la sua serrata offensiva per Ardon Jashari. Il talentuoso centrocampista svizzero, da settimane, sta spingendo con forza per un trasferimento a Milano, manifestando apertamente il suo desiderio di vestire la maglia rossonera. Tuttavia, il Club Brugge sta erigendo un muro invalicabile, respingendo ogni assalto del Diavolo. L’ultima offerta milanista, un investimento significativo di 38 milioni di euro (bonus inclusi), è stata categoricamente rifiutata dai belgi, dimostrando la loro ferma intenzione di trattenere il giocatore.

La situazione è in stallo, ma il Milan non sembra intenzionato a mollare la presa. La strategia del club ora si focalizza su un possibile ulteriore rilancio, una mossa che potrebbe essere facilitata da una cessione eccellente. Ed è qui che entra in gioco il nome di Ismael Bennacer. Come riportato stamattina da Tuttosport, il centrocampista algerino, pur essendo un giocatore di qualità, sembra essere finito ai margini del progetto tecnico di Max Allegri. Questa decisione del tecnico, che evidentemente sta plasmando la squadra secondo le sue esigenze tattiche, ha aperto una finestra di opportunità per il mercato in entrata.

Bennacer è finito nel mirino dell’Al Ittihad, un club della Saudi Pro League in piena espansione. La presenza di un fuoriclasse come N’Golo Kanté nella formazione araba non è un dettaglio da poco: il campione francese si starebbe spendendo in prima persona per convincere il collega algerino a intraprendere l’avventura nel campionato saudita. Un’azione di persuasione di tale calibro da parte di un calciatore di fama mondiale potrebbe fare la differenza.

Per Bennacer, si tratta di una decisione importante che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Il centrocampista si è preso qualche giorno di riflessione, ma la tentazione di accettare l’offerta araba è, stando alle indiscrezioni, sempre più crescente. Le cifre sul piatto sono, infatti, vertiginose: l’Al Ittihad è pronto a versare circa 12 milioni di euro nelle casse del Milan, una somma che, seppur non altissima, rappresenterebbe una boccata d’ossigeno preziosa per finanziare nuovi acquisti. Per il calciatore, invece, si parla di un triennale da 8-10 milioni di euro a stagione, un ingaggio faraonico che difficilmente potrebbe essere equiparato in Europa.

L’eventuale cessione di Bennacer non solo libererebbe un posto nel centrocampo del Milan, ma fornirebbe a Tare e ad Allegri la liquidità necessaria per sferrare l’attacco decisivo a Jashari. Il Milan ha bisogno di un centrocampista dinamico e con visione di gioco, caratteristiche che il giovane svizzero possiede in abbondanza. La fiducia nel giocatore è alta, e la dirigenza rossonera è convinta che possa diventare un punto fermo del futuro della squadra.

Il mercato estivo è ancora lungo, ma le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Jashari e, di conseguenza, anche del Milan. La strategia del club è chiara: puntare su giovani talenti con ampio potenziale, rafforzando la squadra in vista della prossima stagione e degli obiettivi ambiziosi prefissati. L’esito della trattativa Bennacer-Al Ittihad sarà, senza dubbio, il catalizzatore per sbloccare l’impasse con il Club Brugge e portare Ardon Jashari finalmente a vestire il rossonero. Il tifoso milanista attende con trepidazione gli sviluppi, sperando che la determinazione della società porti ai risultati sperati.