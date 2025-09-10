Bennacer Milan, bomba dalla Croazia! Tutti i particolari sulla cessione alla Dinamo Zagabria: dettaglio inaspettato

Bennacer Milan, clamorosa bomba dalla Croazia: arrivano ulteriori dettagli sulla cessione del centrocampista algerino alla Dinamo Zagabria

Secondo un articolo del quotidiano sportivo croato Sportske novosti, sono emersi nuovi dettagli riguardo l’accordo che ha portato il centrocampista algerino Ismaël Bennacer a lasciare il calciomercato Milan per approdare alla Dinamo Zagabria. L’operazione, che ha sorpreso molti tifosi rossoneri, sembra essere stata finalizzata nelle scorse ore, con l’ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri, lasciando il Milan senza uno dei suoi pilastri a centrocampo.

Il pezzo di Sportske novosti rivela cifre molto precise e interessanti, che gettano nuova luce sulle dinamiche del trasferimento. In particolare, il quotidiano croato sostiene che la Dinamo Zagabria si farà carico di circa un milione di euro dell’ingaggio del giocatore, che si aggira intorno ai quattro milioni di euro annui. Questo significa che una parte consistente dello stipendio di Bennacer verrà ancora sostenuta dal Milan, una condizione che rende l’affare meno vantaggioso dal punto di vista economico per il club italiano, sebbene liberi un posto in rosa e alleggerisca in parte il monte ingaggi.

Ma non è tutto. L’accordo prevedrebbe anche un diritto di riscatto a favore della Dinamo Zagabria, con una cifra che, secondo la fonte, si aggirerebbe tra gli otto e i dieci milioni di euro. Questa clausola offre alla società croata la possibilità di acquisire definitivamente il cartellino di Bennacer al termine della stagione, ma la cifra, sebbene non elevatissima, rappresenta comunque un investimento significativo per il club di Zagabria.

Questo trasferimento di Bennacer è un vero e proprio scossone nel panorama calcistico italiano e croato, e solleva molte domande sul futuro del Milan. La partenza dell’algerino è stata una mossa attesa, specialmente considerando il ruolo ormai ai margini che aveva ormai nella formazione rossonera. Il club, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si trova ora a dover rivedere i propri piani.

L’operazione Bennacer rappresenta quindi un momento di transizione per il Milan. I tifosi sono in attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Tare e Allegri per rinforzare la squadra a partire da gennaio. La società croata, invece, festeggia l’arrivo di un talento internazionale che potrebbe fare la differenza nel campionato locale e nelle competizioni europee.