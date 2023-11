Bennacer: «Infortunio? È stata dura, la ripresa sta andando bene. Il nuovo Milan…»

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha parlato dello stop dovuto all’infortunio e degli obiettivi personali e di squadra

Intervistato da The National Football, Ismael Bennacer ha parlato della sua voglia di tornare in campo con la maglia del Milan dopo l’infortunio e degli obiettivi personali e di squadra.

OBIETTIVI E MENTALITÀ VINCENTE – «Il Milan gioca per vincere trofei, come la Champions League, quindi non abbiamo solo l’obiettivo di competere in quella competizione, ma di poter soprattutto vincere. Quando si arriva in semifinale, come l’anno scorso, hai sempre il sapore di poter arrivare in fondo e provare a vincere. Ci proveremo quest’anno, non siamo qui solo per giocare i gironi, vogliamo provare a vincere ma ci sono squadre forti, lo sappiamo».

SULL’INFORTUNIO – «E’ stata dura, fu un momento delicato perchè stavamo giocando una partita difficile e ricca di tensione, forse quella più importante della mia carriera. Sono stato fermo due mesi, poi ho ripreso a lavorare duramente, a organizzare dei programmi specifici, non è stato facile ma ho sempre pensato positivo».

CONCENTRAZIONE MA NON FELICITÀ – «Bisogna sempre vedere le cose positive, e l’ho fatto passando molto tempo con la mia famiglia e con me stesso, mi è servito. In questo momento non sono felice, ma va bene così perché la mia ripresa sta andando bene e non sento niente sul ginocchio, per ora non c’è stata alcune reazione».

SUL NUOVO MILAN – «Quando giochi nel Milan vuoi sempre vincere, ogni anno e contro tutti. Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, infatti secondo me la squadra è molto buona, con ottimi innesti. In questo momento dobbiamo formare il gruppo, ci vorrà tempo ma siamo pronti per farlo e staremo bene insieme».