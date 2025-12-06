 Bennacer, bellissimo retroscena sull'ex Milan
Bennacer, bellissimo retroscena sull'ex centrocampista del Milan: lo svela Andreazzoli

19 minuti ago

Bennacer, Aurelio Andreazzoli, noto tecnico, ha svelato un clamoroso retroscena sull’ex centrocampista del Milan

Intervistato questa mattina dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Aurelio Andreazzoli ha aperto il libro dei ricordi, svelando un retroscena curioso e intriso di affetto legato a Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, oggi lontano dai riflettori della Serie A con la maglia della Dinamo Zagabria, ha condiviso con il tecnico un percorso importante a Empoli, un’esperienza che ha cementato un rapporto umano andato ben oltre il semplice legame professionale.

L’ex tecnico toscano ha raccontato con un sorriso l’origine del soprannome «Nonno», attribuitogli proprio dall’ex regista rossonero. Un appellativo nato quasi per caso, ma consacrato in un messaggio molto bello che Bennacer gli inviò poco prima di spiccare il volo verso il Milan. Andreazzoli ha accolto quella definizione con tenerezza, rivendicando il suo ruolo di guida bonaria per tanti giovani talenti come Asllani, Ricci e Baldanzi, cresciuti sotto la sua ala protettrice non solo come atleti, ma anche come uomini.

