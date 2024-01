Bennacer pareggia con l’Algeria: come ha giocato il centrocampista rossonero nel primo match di Coppa d’Africa

Pareggia, la prima gara del girone D della Coppa d’Africa, l’Algeria del rossonero Bennacer contro l’Angola per 1-1.

Il centrocampista è stato in campo per tutta la partita, ricevendo un cartellino giallo per un’entrata molto ruvida, su cui è intervenuto il VAR per verificare anche la possibilità di un rosso. Poco altro per una prestazione che non supera la sufficienza, soprattutto nel secondo tempo.