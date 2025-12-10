Benfica Napoli 2-0: Mourinho affonda Conte. Il resoconto del match di Champions League

Benfica Napoli 2-0: brutto tonfo dei partenopei di Antonio Conte che cadono sotto i colpi di Rios e Martins. Il resoconto del match

La sesta giornata del super girone di Champions League ha riservato una brutta sorpresa per il Napoli. La squadra di Antonio Conte ha ceduto per 2-0 in casa del Benfica, guidato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, José Mourinho.

Con questa sconfitta, i partenopei scivolano al 23esimo posto in classifica.

Nonostante la posizione sia ancora all’interno della zona play-off (riservata alle squadre dalla nona alla 24esima posizione), la situazione è al limite. Il Napoli è fermo a 7 punti, a pari merito con il Copenaghen 24esimo, e vanta solo un punto di vantaggio su Benfica, Pafos e Union St. Gilloise. Il margine è minimo e richiede attenzione in vista delle prossime sfide.