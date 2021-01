Benevento: preso Gaich del CSKA Mosca, lo seguiva anche il Milan

Il Benevento ha chiuso il colpo Gaich. Il giocatore, ormai ex CSKA Mosca è giunto nella terra campana pochi istanti fa, pronto a…

Il Benevento ha chiuso il colpo Adolfo Gaich, proveniente dal CSKA Mosca. L’attaccante classe 1999 era stato seguito la scorsa estate anche dal Milan.

L’argentino è atterrato proprio in questi istanti in Italia e in giornata effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà al team campano: prestito di sei mesi con opzione per un ulteriore anno. Qualora Gaich dovesse disputare il 50% delle partite: diritto di riscatto fissato a giugno 2022 a 11 milioni di euro.