Benevento-Milan, Inzaghi vuol provare a fare lo scherzetto ai rossoneri

Filippo Inzaghi e Gianluca Lapadula, rispettivamente allenatore e attaccante del Benevento, domenica proveranno a fermare il Milan

Il legame che c’è fra Filippo Inzaghi e il Milan è pressoché indissolubile, però ora che l’ex attaccante rossonero allena il Benevento, deve guardare ai suoi interessi e a quelli della sua squadra. Domenica Inzaghi proverà a strappare punti al Milan capolista, per tentare di migliorare ulteriormente quella che è già un’ottima classifica per le sue Streghe. Attualmente, il Benevento si trova decimo con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) in 14 partite, ben sopra le aspettative di inizio stagione. Il Milan dal canto suo vuole continuare a vincere per arrivare allo scontro diretto con la Juventus del 6 gennaio in testa alla classifica. Benevento-Milan sarà una partita importante. Inzaghi sfiderà il suo passato con l’intenzione di fermare la marcia del Diavolo.

UN ALTRO EX

Oltre a mister Inzaghi, anche Gianluca Lapadula è un ex – con il dente piuttosto avvelenato – della partita. Il neo attaccante della nazionale peruviana, nella stagione 2016/2017 militò proprio nel Milan dopo il grande exploit l’anno prima con il Pescara in Serie B. L’addio ai colori rossoneri dopo una sola stagione non gli è mai andato giù, tant’è che ogni volta che gioca contro il Diavolo, ci mette sempre il massimo dell’impegno. Inzaghi e Lapadula, due ex milanisti che proveranno a infliggere la prima sconfitta in Serie A della stagione agli uomini allenati da Stefano Pioli.