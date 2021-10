Belotti Milan: ecco come San Siro ha accolto l’obiettivo

Andrea Belotti, obiettivo del Milan e in uscita dal Torino, non ha brillato. Ecco come San Siro ha accolto il giocatore accostato al diavolo

Belotti Milan la storia continua, con i rossoneri che restano in agguato sulla porta del Torino. Ieri il gallo ha fornito una prestazione piuttosto opaca ed è uscito al 50′ minuto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, San Siro ha accolto Belotti comunque con indifferenza, trattandolo, come giusto che sia in realtà, da avversario e quindi fischiandolo al momento della sua uscita e della lettura delle formazioni. Ma forse, nei prossimi mesi, il gallo potrebbe ritornare al Meazza in vesti amiche, vedremo.