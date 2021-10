Belotti Milan: l’obiettivo di Maldini delude a San Siro

Non è stato un ritorno in campo coi fiocchi, quello di Andrea Belotti nel match di San Siro contro il Milan. La partita dell’attaccante

Prestazione deludente per Andrea Belotti a San Siro, nel match tra Milan e Torino. L’attaccante granata, di ritorno dall’infortunio, non è riuscito a creare occasioni pericolose per la retroguardia rossonera.

Il Gallo è tra gli obiettivi di mercato del Milan e già in estate è stato a lungo corteggiato dalla dirigenza rossonera. La sua partita a San Siro è, però, capitata nel giorno del ritorno in campo, motivo per cui la sua prestazione non è stata all’altezza.