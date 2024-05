Brahim Diaz show, altra doppietta per l’ex Milan: «Migliore stagione? Non lo so, cercherò di fare questo». Le parole dello spagnolo

L’ex Milan Brahim Diaz sta vivendo una grande stagione con il Real Madrid: queste le sue parole a Real Madrid Tv dopo la doppietta contro il Granada

PAROLE – «Non lo so, vogliamo fare tanti punti in campionato e arrivare nella migliore forma per la finale di Champions League. Sono a dodici gol e sette assist, ma mancano diverse partite, cercherò di fare qualcosa in più ma la cosa più importante è la squadra».