Belotti-Milan: c’è pure l’Atalanta, ma il Gallo dà la precedenza al Diavolo. Le ultime sul futuro dell’attaccante del Torino

Come riportato da Alfredo Pedullà Andrea Belotti, in scadenza di contratto col Milan, resta un obiettivo del Milan: il Gallo non è stato soltanto proposto, ci sono stati dialoghi e lui ha preso tempo con tutti (in Italia c’è l’Atalanta) perché vuole dare la precedenza al Milan.

Evidentemente ha sensazioni giuste, potrà sempre cambiare idea più avanti.