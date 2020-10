Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Marco Bellinazzo, giornalista de il Sole 24 ore, ha così parlato del prossimo derby tra Milan e Inter

Intervenuto nel corso di Sky Sport 24, Marco Bellinazzo, giornalista de il Sole 24 ore, ha così parlato anche del percorso finanziario intrapreso da Milan e Inter, club rivali sabato nel derby della Madonnina:

«Elliott e Suning hanno investito tanto sia per l’acquisto delle società che per rimpolpare le casse dei due club. Il fondo americano ha investito oltre 800 milioni di euro. Questo percorso ha il fine di ridare una propensione internazionale, l’accesso alla Champions è fondamentale, al club per poi rivenderlo e ritornare a dare al Milan una proprietà industriale e non finanziaria».

CAMBIO DI ROTTA – «Berlusconi nei suoi anni ha speso circa 900 milioni, Elliott ne ha già investiti 700 in pochi anni. Non è mai successo che Milan e Inter per dieci anni non vincessero, la volontà di entrambi i club è quella di andare a ritrovare quella dimensione e quella forza che Milano deva vere anche per la crescita del calcio italiano. Questi processi stanno lavorando per creare quella forza, il Covid ha ovviamente rallentato tutto ma bisognerà ancora di più affidarsi alle indicazioni manageriali provenienti dalla due proprietà».