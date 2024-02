Behrami: «Pioli elogia sempre Leao ma lui può fare molto di più»

Valon Behrami ha parlato nel pre-partita di Frosinone Milan: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A

Behrami ha analizzato il match Frosinone Milan a DAZN.

PAROLE – «Alla base c’è che il problema è che non si riconosce che Leao possa fare molto di pi. Sentiamo sempre che ha fatto bene. Io non sono amante dei numeri ma a volte è proprio l’atteggiamento che non va. Viene sempre elogiato da Pioli ed è difficile rendersi conto che può fare qualcosa in più».